شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من Vin Diesel لشقيقته فى سلسله Fast & Furious.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سنوات طويلة جمعت النجم العالمي فين ديزل - Vin Diesel ، والنجمة العالمية جوردانا بروستر، في سلسلة Fast & Furious الشهيرة التي جسدا فيها أشقاء في الحبكة الخاصة بالسلسلة، ومن المقرر أن يظهرسوياً في الجزء التاسع الجديد من السلسلة.

ويبدو أن العلاقة الطيبة التي تجمع النجمان في الحبكة، انتقلت إلى الحقيقة، ففي صورة جديدة نشرها النجم العالمي فين ديزل، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ظهرت فيها بروستر وهي بجواره، من أجل تهنئتها بعيد ميلاده الذى وافق 26 إبريل، واتمت عامها الـ 41.

ووجه ديزل، رسالة الى بروستر على الصورة التي نشرها، حيث كتب قائلاً "عيد ميلاد سعيد لهذه الانسانة المذهلة وأنا محظوظ لأنها شقيقتي على الشاشة وخارجها لأكثرمن عقدين، لقد جعلت العالم مكانا أفضل، وتستمر بجعلي اشعر بالفخر دائماً، أحبك والعالم يحبك"، وسرعان ما ردت بروستر على البوست وكتبت في التعليقات "انا احبك".



جوردانا بروستر وفين ديزل

يأتى هذا فيما حرص النجم العالمي فان ديزل - فى وقت سابق - على مشاركة جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو مجمع للكثير من اللقطات التي جمعته في الأجزاء السابقة من سلسلة الأكشن Fast & Furious، قبل عرض الجزء التاسع من السلسلة الشهيرة، ونشر فان ديزل، مقطع الفيديو الذي ضم عددا من المشاهد التي جمعته مع العائلة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليستعيد ذكريات الأجزاء السابقة، مع إضافة مشهد عناق مع النجم العالمي الراحل بول ووكر.

وتحدث نجمFast & Furious فان ديزل عن الجزء الـ9 المرتقب، وسُئل عن شائعات مشاهد الفضاء، لكن يبدو أن النجم سعد بانتشار تلك الأخبار، حيث إنه لم يؤكدها ولم ينفيها حسبما نشر موقع digitalspy، قائلا: "جاستن هو أحد هؤلاء المخرجين الذين يفكرون خارج الصندوق وسيلعب مع كل ما يمكن إدراجه في القصة"، مضيفاً :"ترى الكثير في المقطع الدعائي، لكنك لم تر أي شيء بعد وهذا مثير، هناك الكثير".