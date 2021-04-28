فن ومشاهير

مهاجماً غادة عبدالرازق.. سعد الصغير: أحييت زفافها مجاناً ولم تعزّني في والدتي

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف الفنان الشعبي سعد الصغير، عن أنّه خلال جنازة والدته، لم يجد أحداً حوله من زملائه في الوسط الفني.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة، ببرنامج “العرافة” المذاع على شاشة “المحور”: “أحييت أفراحاً لكثيرين من دون مقابل، منهم غادة عبدالرازق، وغنيت ساعتين ولم أحصل على جنيه، لكنها لم تقل لي البقية في حياتك. كان واجب عليها تعزيني ولو بتليفون”.

وكشف عن أنّه عضو عامل بنقابة الموسيقيين، مضيفاً: “لا أعرف الغناء، بل حصلت على كارنيه العضوية بدعاء الوالدين، كما أنني معتمد في الإذاعة والتلفزيون المصريين”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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