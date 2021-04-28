زوجة أحمد الفيشاوي تسخر من محمد رمضان وتهاجمه: “ادفع اللي عليك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: استغلت نادية الكامل، زوجة الممثل أحمد الفيشاوي، المعروف بعدائه الصريح مع الفنان محمد رمضان، الأزمة الأخيرة التي يواجهها الأخير، لتوجه إليه رسالة ساخرة بعد ظهور مصمم أزياء يُدعى أشرف فجلة، يطالبه بسداد مستحقات مادية متأخرة عليه.

وكشف مصمم الأزياء، في تصريحات صحافية له عن أنّه يُطالب الفنان المثير للجدل، بدفع مستحقات عن عدد قطع من الملابس صممها له منذ عامين، وظهر بها في فيديو كليب “مافيا” وحفلة بالساحل الشمالي.

وأوضح أنّه حاول الاتصال به أكثر من مرة والتواصل مع إدارة أعماله ولكن من دون جدوى، ما دفعه إلى كشف تفاصيل ذلك عبر منصات الإعلام.

وظهرت نادية الكامل، من خلال منشور لها عبر “فايسبوك”، تطالب محمد رمضان خلاله بدفع هذه المستحقات. كما اتهمته بادعاء ارتداء ملابسه من ماركة فيرزاتشي، بينما هو يقوم بتفصيله على يد مصممي أزياء مصريين.

وكتبت الكامل: “ما تدفع يا نجم تمن الهدوم اللي خدتها وخليت مدير أعمالك مايردش على الراجل الترزي سنتين ولما جه عندك عاملوه بطريقة بايخة”.

وأضافت: “كنت ادفع أحسن من الفضيحة دي، أدفع تمن الـ4 صديري والـ 3 بدل. والا هو كل شوية فالح بس تقولنا وغنيتهالنا كمان أن كل هدومك فيرساتشي فيرساتشي وأنت بتقلدهم ومخيط نص هدومك عند الترزية وفاكرنا عبط ومنعرفش الأصلي من المضروب”.

وتابعت: “لكن متقرفناش كل شوية تجيبلك هدمتين أو حد يدهوملك هدية من اللي طال عمره على شوية من الترزي وتطلع عليناVersace . نفسه مش كل هدوموا فيرساتشي يا خايب… من فضلك يا نجم البس في صمت وأدفع اللي عليك… ورجاء أخير يا ريت تنطق كلمة Versace صح”.

ولكن بعد ساعات، حذفت المنشور، من دون أن توضّح السبب.

ولم تكن هذه الأزمة الأولى التي يواجهها رمضان، هذه الأيام، فقد دخل في نزاع مع أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، بعد أن قلّده أحد الفنانين بمشهد ساخر ضمن أحداث مسلسله الرمضاني “موسى”.

وتقدمت أسرة الفنان الراحل، بشكوى رسمية ضده، تتهمه بالسخرية منه.

كما تسبب خبر وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، في فتح النيران عليه من الجمهور المصري، وتم اتهامه بتسببه في وفاته على ضوء الأزمة الشهيرة بينهما، وتعرّض الراحل إلى أزمة صحية بسببها.

كما أقام الإعلامي عمرو أديب، أربع دعاوى قضائية ضده، يتهمه فيها بالتطاول عليه والسخرية منه عبر منصاته الخاصة والرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.