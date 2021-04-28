ميريام فارس الأولى على أنغامي.. “حالة حلوة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: في نجاح جديد تحققه أغنية “حالة حلوة” التي قدّمتها ملكة المسرح ميريام فارس لصالح حملة مشروع “زهرة” في مصر، تصدّرت الأغنية بعد ساعات من طرحها في موقع “أنغامي”، قائمة الأغاني الأكثر رواجًا (Trending) في جميع البلدان العربية وخصوصًا في مصر.

ويأتي تصدّر أغنية “حالة حلوة” عبر موقع “انغامي” بالتزامن مع الإنتشار الواسع الذي تحققه إلكترونيًا، وتصدّر هاشتاغ #ميريام_فارس وهاشتاغ #حالة_حلوة المراتب الأولى في قائمة الترند عبر موقع “تويتر” في مصر.

وحصد الإعلان الخاص بحملة مشروع “زهرة” أكثر من 10 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين فقط على إصداره عبر موقع “يوتيوب” وصفحة ميريام فارس الرسمية بموقع “إنستغرام”.

نفيد بالذكر أن النجم المصري آسر ياسين شارك في الإعلان إلى جانب ميريام فارس.

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