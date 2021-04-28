مخرج “الاختيار 2” يتحدث عن حلقاته الأخيرة.. وحيرة بشأن أحمد مكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تحدث مخرج مسلسل “الاختيار 2″، بيتر ميمي، عن بعض تفاصيل الحلقات الأخيرة من العمل الذي يقوم ببطولته النجمان المصريان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ويجري عرضه في دراما رمضان، موضحاً أن الجمهور سيرى كيف تم تأمين 80 ألف مواطن مصري للمشاركة في أحد أحداث المسلسل.

وفي التفاصيل، قال بيتر، في مقابلة إذاعية، إن أحداث المسلسل الأخيرة ستشهد افتتاح كأس الأمم الأفريقية، الذي حدث في مصر وقتها، وكان حدثاً كبيراً جداً، مبيناً أن هذا كان شيئاً مهماً للغاية لعودة السياحة.

وتابع بيتر أن هناك دولة كانت ستستضيف الحدث هي الكاميرون، لكن اعتذارها جعل مصر تقرر أن تستضيفه، متابعاً أن حدثاً كبيراً سيحدث في هذا اليوم وعلينا أن ننتظره.

وبشأن توقع الجمهور أن الفنان المصري أحمد مكي سيقدم دور ضابط منشق في الحلقات المقبلة، وينقلب على زملائه، أجاب بيتر بطريقة زادت حيرة الجمهور، فقال: “فكروا إزاي واحد بالتربية دي، وبالأب ده، والعقيدة.. إزاي ممكن ينشق”.

مسلسل “الاختيار 2” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة “سينرجي”، ويشارك في العمل الفنانون: إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف، وعدد من الفنانين الشباب.