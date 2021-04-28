حياة الفهد تفجع بوفاة شقيقتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: فجعت الفنانة الكويتية حياة الفهد بوفاة شقيقتها “غنيمة”.

وأعلن المسؤول عن حساب الفنانة الكويتية على “إنستغرام” عن الأمر، حيث قال في منشور له: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى غنيمة أحمد الفهد، شقيقة الأستاذة حياة أحمد الفهد.. اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتفاعل الجمهور مع هذا الخبر الحزين، وقدموا تعازيهم الحارة إلى الفهد بهذا الفقدان الأليم خلال الشهر الفضيل.

وتشارك الفهد في الموسم الرمضاني لهذا العام بمسلسل “مارغريت”، إلى جانب مجموعة من النجوم، أبرزهم: الفنان حسن البلام، سعاد علي، نور العراقية، حمد العماني، بشار الشطبي، هبة الدري، ليالي دهراب، خالد الشاعر، ونواف النجم، وهو من تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج باسل الخطيب، وإنتاج مؤسسة الفهد للإنتاج الفني.

وتلعب حياة الفهد شخصية سيدة أرستقراطية من أصول عربية وبريطانية، في مسلسلها الجديد “مارغريت”، مبينة أن المسلسل يركز على التقارب بين الثقافتين العربية والبريطانية، من خلال شخصية السيدة الصارمة التي مزجت التقاليد الغربية بالعربية، لتواجه من خلالها عدداً من الصراعات التي يضمها هذا العمل.