غادة عبد الرازق بإطلالة جديدة في “لحم غزال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شوقت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق الجمهور لأحداث الحلقات المقبلة من مسلسلها الذي يعرض في دراما رمضان الجاري “لحم غزال”، حيث تتحضر للظهور بإطلالة مميزة في إطار محاولة الوصول لزوجها الهارب وفق الأحداث.

وشاركت غادة عبدالرازق جمهورها على “إنستغرام”، مقطع فيديو كشف عن إطلالة أنيقة وفاخرة، حيث كانت ترتدي باروكة شقراء وتنورة قصيرة وبلوزة من الجلد.

ومن المقرر أن تظهر غادة عبدالرازق بهذه الإطلالة من خلال مشاهد داخل كازينو، وسيستغرق هذا حلقات عدة، حيث تجري الكثير من محاولات الوصول لزوجها الهارب.

وحرص عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي على التفاعل مع إطلالة غادة عبدالرازق، كما كانت الفنانة المصرية فيفي عبده من بين المعلقين، حيث كشفت عن متابعتها للمسلسل وأثنت على مظهر غادة في تلك الإطلالة.

وتنافس غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “لحم غزال”، ويشاركها بطولته شريف سلامة، وفاء عامر، مي سليم، أشرف عبدالغفور، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.