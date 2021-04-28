نجاح كبير لـ”ملوك الجدعنة”.. “سرية” و”سفينة” حديث الشارع المصري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يحقق مسلسل “ملوك الجدعنة” نجاحًا ساحقًا منذ انطلاقه مع بداية شهر رمضان المبارك.

وإلى جانب تصدّره التراند يوميًا واحتلاله المراتب الأولى في أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية كأثر الأعمال العربية مشاهدة ومتابعة، تحوّل العمل إلى حالة وسط الجمهور العربي بعدما أصبحت صور “سرية” و “سفينة” منتشرة في الشوارع المصرية والعربية.

إشارة إلى أن مسلسل “ملوك الجدعنة” من إنتاج شركة “صبّاح إخوان”، بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، بمشاركة عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبدالعزيز، أحمد صفوت، وليد فواز وغيرهم.. تأليف عبير سليمان وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى.