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نجاح كبير لـ”ملوك الجدعنة”.. “سرية” و”سفينة” حديث الشارع المصري

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يحقق مسلسل “ملوك الجدعنة” نجاحًا ساحقًا منذ انطلاقه مع بداية شهر رمضان المبارك.

وإلى جانب تصدّره التراند يوميًا واحتلاله المراتب الأولى في أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية كأثر الأعمال العربية مشاهدة ومتابعة، تحوّل العمل إلى حالة وسط الجمهور العربي بعدما أصبحت صور “سرية” و “سفينة” منتشرة في الشوارع المصرية والعربية.

إشارة إلى أن مسلسل “ملوك الجدعنة” من إنتاج شركة “صبّاح إخوان”، بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، بمشاركة عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، ، دلال عبدالعزيز، أحمد صفوت، وليد فواز وغيرهم.. تأليف عبير سليمان وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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