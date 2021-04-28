مسلسل فرنسي مصغّر عن كارلوس غصن يؤدي فيه دوره الممثل فرنسوا كلوزيه

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باريس: يؤدي الممثل الفرنسي فرنسوا كلوزيه دور كارلوس غصن في مسلسل جديد بعنوان "لو فوجيتيف" ("الهارب") يتناول ذروة مسيرة الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان وسقوطه، على ما أعلنت الثلاثاء شركة الإنتاج الفرنسية "فيديريشن إنترتينمنت"، بعد ستة أشهر من الإعلان عن مشروع مماثل من قبل شراكة فرنسية سعودية.

وأوضح بيان أن هذا المسلسل المصغّر المؤلّف من ست حلقات مدة كل منها 52 دقيقة "مقتبس بتصرّف من كتاب "لو فوجيتيف" الذي نشرته دار "ستوك" عام 2020"، واصفاً إياه بأنه فيلم "تشويق" عن "الحياة المجنونة والمثيرة والمندفعة" لقطب السيارات المخلوع الذي يقيم في لبنان منذ هروبه المذهل من اليابان في ديسمبر 2019.

ويقف وراء المسلسل المؤلف وكاتب السيناريو ستيفان أوسمون، وتولى إخراجه فريديريك جاردان، فيما يؤدي الممثل الفرنسي فرنسوا كلوزيه شخصية كارلوس غصن.

وأكد المخرج فريديريك جاردان أن المسلسل "بعيد من السيرة الذاتية البسيطة" أو من "السرد الذاتي الهادف إلى إعادة تأهيل (غصن) أو حتى الإساة إليه"، واعداً بـ "تشويق سياسي-مالي حقيقي".

وكان رجل الأعمال الفرنسي-اللبناني-البرازيلي السابق سُجن في اليابان، وبعد تخليته بكفالة هرب في ديسمبر 2019 مختبئاً على الأرجح في صندوق للمعدات الصوتية، متجنباً بذلك محاكمة بتهمة الاختلاس المالي أمام القضاء الياباني.

وجدد غصن في كتاب نشره الشهر الفائت مع زوجته كارول بعنوان "معا، دائماً" اتهاماته لفرنسا واليابان وشركتي رينو ونيسان بـ"مؤامرة" ضده.

وسبق لهذه القضية أن ألهمت مسلسلاً مصغراً آخر وفيلماً وثائقياً، يتضمن كلاهما "مساهمات حصرية" من الزوجين ، أعلنت عنهما في أكتوبر الفائت شركتا إنتاج هما الفرنسية "ألف ون" و السعودية "إم بي سي".