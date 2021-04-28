شكرا لقرائتكم خبر عن مى نور الشريف تبرز احتفال جوجل بذكرى ميلاد والدها: يا حبيبى عيدك فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة مى نور الشريف على إحياء ذكرى يوم ميلاد والدها النجم الراحل نور الشريف عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث أبرزت احتفال محرك البحث "جوجل" بعيد ميلاده الموافق 28 أبريل عام 1946، وعلقت على الصورة قائلة "يا حبيبى عيدك فى الجنة إن شاء الله يا رب، دائما رافع راسى وفخورة إنى بنتك.. بنت نور".

واحتفل جوجل بمناسبة عيد ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، الذى رحل فى 11 أغسطس عام 2015، تاركاً أرشيفا كبيرا فى عالم السينما والدراما كأحد أبرز نجوم عصره، حيث قام محرك البحث بتغير صورة اللوجو الخاص به بثلاثة صور للنجم الراحل من أعماله فى مراحل عمرية مختلفة.



مي نور الشريف

وآخر أعمال الراحل نور الشريف فى السينما كان فيلم "بتوقيت القاهرة" مع ميرفت أمين وسمير صبرى وكندة علوش وشريف رمزى وأيتن عامر، وكريم قاسم وآخرين ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

بدأت حياة نور الشريف الفنية بدور صغير فى مسرحية الشوارع الخلفية عام 1962، وكان وقتها يستعد لاجتياز اختبارات معهد الفنون المسرحية، والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وحصل على تقدير "امتياز" وكان الأول على دفعته عام 1967.

نور الشريف صاحب رصيد سينمائى هائل قدم فيه مئات الأدوار وحصل خلاله على عشرات الجوائز عن العديد من أفلامه ومنها سواق الأتوبيس، الكرنك، حبيبى دائما، حدوتة مصرية، العار، أهل القمة وغيرها.

تألق نور الشريف فى الدراما التليفزيونية التاريخية والاجتماعية وقدم عشرات الأدوار ومنها: عائلة الحاج متولى، لن أعيش فى جلباب أبى، الرحايا، عمر بن عبدالعزيز، هارون الرشيد.

وجمعت الفنان نور الشريف قصة حب كبيرة بالفنانة بوسى وتزوجا وأنجبا ابنتيهما سارة ومى وبعد حياة زوجية طويلة اتفقا على الطلاق عام 2006، لكنهما عادا قبل وفاته، وفى عام 2014 تدهورت الحالة الصحية لنور الشريف بعد إصابته بسرطان الرئة.

وفى أحد لقاءات نور الشريف قبل وفاته أكد أنه يعتبر مسلسل عمر بن عبد العزيز أهم عمل فى حياته وأوصى بإذاعة المشهد الأخير من المسلسل، والذى يجسد فيه مشهد الاحتضار يوم وفاته.