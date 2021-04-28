شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن حمامة انتظرته أمام القسم..قصة القبض على عمر الشريف واتهامه بسرقة سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحياناً يتعرض الإنسان لبعض المواقف الغريبة التى لا يتوقعها سواءء بسبب تشابه الأسماء أو الوجوه أو بسبب خطأ يقع فيه أو يرتكبه غيره، ليجد نفسه فى موقف لم يكن فى الحسبان ولم يكن يتخيل يوماً أن يجد نفسه فيه.

ومن بين هذه المواقف ما تعرض له النجم العالمى عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فترة زواجهما، والذى كتبت عنه مجلة الكواكب فى عدد نادر صدر عام 1958 تحت عنوان " ليلة لا تنسى"

فلا أحد يتخيل أن الفنان العالمى الكبيروالنجم المحبوب عمرالشريف اتهم يوماً ما بسرقة سيارة، ولكن هذا ما حدث بالفعل، وحكته فاتن حمامة وهى تتذكر تلك الليلة والموقف الذى حدث بعد زواجها من عمر الشريف.

وقالت فاتن حمامة :" ذات ليلة اتصل بى عمر قبل وصوله للمنزل وطلب منى الاستعداد للخروج لقضاء سهرة ، وبالفعل وصل بسيارته وكنت مستعدة للخروج وانطلقنا وهو يقود السيارة فى شوارع الزمالك"

وتابعت سيدة الشاشة :"فجأة أوقفنا عسكرى المرور وهو يصرخ "اقف عندك دوختنا يامجرم"

وذهل عمر الشريف وهو يسمع كلمات العسكرى وقال له :"فى ايه ياشاويش"، فرد العسكرى قائلاً :" فى العربية اللى انت سارقها"

وأصر العسكرى أن يصطحب عمر الشريف والسيارة لقسم الشرطة ودخل به للقسم بينما ظلت فاتن حمامة فى السيارة وإلى جوارها العسكرى الذى خاف أن تهرب بها.

وانتظرت عمرالشريف فى القسم لمدة 3 ساعات حتى وصل الضابط النوبتجى الذى كان يجرى تحقيقات خارج القسم.

وما أن رأى الضابط عمر الشريف وعرف ما حدث من العسكرى حتى انطلق يضحك وهو يعتذر للفنان الكبير، مؤكدأ أن هناك سوء تفاهم حدث وخطأ من العسكرى الذى لم يكن يعرفه، وزاد على ذلك حدوث التباس وتشابه فى المعلومات بين بيانات سيارة عمرالشريف وسيارة أخرى تم الإبلاغ عن سرقتها.

وخرج عمر الشريف من القسم بعد هذا الموقف الغريب ليجد فاتن حمامة فى حالة توترلم تشهدها من قبل، ورغم ما حدث أصر الفنان الكبير على اصطحابها لاستكمال السهرة فى مكان هادئ حتى تنسى هذا الموقف الغريب، ورغم ذلك ظل هذا الموقف عالقاً فى ذاكرة النجمين الكبيرين طوال حياتهما.