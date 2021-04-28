فن ومشاهير

رانيا يوسف توجه رسالة لـ روجينا بعد إصابتها أثناء تصوير "بنت السلطان"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

علقت الفنانة على إصابة الفنانة روجينا أمس الثلاثاء في وجهها خلال تصوير مشاهدها في مسلسل "بنت السلطان".

وغردت "رانيا"، عبر حسابها بموقع "تويتر" موجهة رسالتها لـ"روجينا" قائلة: "ألف سلامة عليكي حبيبتي من كل شر".
وتعرضت روجينا للإصابة خلال تصوير مسلسل "بنت السلطان"، ونشرت صورة لها أظهرت حجم إصابتها والتي كانت جميعها في الوجه.

مسلسل "بنت السلطان" من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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