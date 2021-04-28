تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الأربعاء 28 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وارتفعت العملة المصرية، أمام اليورو الأوروبي، والدينار الكويتي، بينما انخفضت أمام الجنيه الإسترليني، فيما استقرت أمام الدولار، والدرهم الإماراتي.

سعر الريال السعودي في مصر

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية، والعملات العربية الرئيسية، خلال العامين الماضيين، بعد نجاح برنامج إصلاح اقتصادي استمر 3 سنوات.

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك هي عودة، والمشرق، وبلوم مصر، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.158 جنيه للشراء، و4.189 جنيه للبيع.

الصناعات التحويلية

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن بلاده تستهدف نموا اقتصاديا بين 6 - 7% في الثلاث سنوات المقبلة.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن حكومته ستركز خلال الثلاث سنوات المقبلة في أولويتها بالنسبة للاقتصاد على قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2021، ورفع التوقعات للنمو في العام المالي المقبل.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 2.5% في العام المالي الجاري مقابل 3.6% في العام الماضي، على أن يرتفع المعدل في عام 2021-2022 إلى 5.7%.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، مستقرا لليوم الثالث عشر عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.87 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.89 جنيه للشراء و19.01 جنيه للبيع، أمس.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 21.74 جنيه للشراء، و21.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.70 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع، الثلاثاء.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مصر لدى البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وتراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 51.84 جنيه للشراء، و 52.30 جنيه للبيع، مقابل 51.85 جنيه للشراء، و 52.31 جنيه للبيع، أمس.