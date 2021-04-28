شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد الولادة فى دراما رمضان 2021.. بين إجادة نورهان وإتقان منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر خلال دراما مسلسلات رمضان الحالي أكثرمن مشهد يضم حالات ولادة خلال الأحداث الدرامية وفى سياقات مختلفة، واستطاعت هذه المشاهد أن تلمس قلوب المشاهدين وتستحوذ على إهتمامهم، وتصدرت هذه المشاهد التريند لبراعة أداء وتجسيد المشهد من قبل النجمات، كما أشاد بأدائهم الجمهور والنقاد.

ورغم صعوبة هذه المشاهد إلا أن هناك اثنين من النجمات قمن بأداء أكثر من رائع ومقنع، وهما:

"منى زكى"

في مشهد مؤثروصعب في الحلقة الـ10 من مسلسل "لعبة نيوتن"، وضعت "هنا" والتي تجسد شخصيتها النجمة منى زكى مولودها في أجواء مليئة بالتوتر، بعدما سمعت خبر نقل والدتها للعناية المركزة، من بعدها شعرت بآلام الولادة وذهبت إلى المستشفى بمفردها، حتى تضع طفلها التي سافرت أمريكا من أجله وتدور حوله الحبكة الدرامية للعمل، وجذبت النجمة منى زكى إنتباه الجمهور بأدائها المميز وغير المتكلف

المسلسل بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، تأليف وإخراج تامر محسن.

"نورهان"

والتي تجسد خلال أحداث مسلسل "بين السما والأرض" شخصية تدعى "سارة"، وهى حامل وتضع مولودها في الحلقة الـ9 من المسلسل، وذلك بعدما عاشت لحظات من الخوف والتوتر نتيجة تعطل المصعد، وإضافة إلى ذلك يخبرهم زوجها وهو فى خارج الأسانسير أن سارة مريضة قلب، وتشعر وقتها أنها ستموت أثناء الولادة، واستطاعت نورهان تقديم المشهد بجدارة فائقة نالت بها استحسان المشاهدين

المسلسل بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.