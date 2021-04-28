شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان السيد كوميديا السهل الممتنع فى "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتألق الفنانة الكوميدية إيمان السيد التي تقوم بدور مفاتن في "مسلسل اللى مالوش كبير"، الذى يُعرض على قناة cbc ، وتؤدى دورها بعفوية شديدة وطلاقة بالغة، تجعلك تبتسم عند رؤيتها أمامك، وتدهشك من تمثيلها السلس بكل براعة.

وبرغم أن مفاتن "إيمان السيد" تتحدث طوال المسلسل بجدية وبتجهم دون أن تبتسم، لتكتشف بعد ذلك، أنها تعاني من مشكلة، إذا أحبت شخصاً يموت بعدها، وبرغم هذه الجدية، تطفى الكثيرمن الكوميدية بخفة ظلها المعهودة.



اللى مالوش كبير (1) وتقوم مفاتن إيمان السيد بدور السيدة التي أتى بها الخديوى الفنان "أحمد العوضى" لتعتني بغزل الفنانة "ياسمين عبد العزيز" أثناء إقامتها في مزرعته خوفا عليها من عابد زوجها بعدما هربت منه، والذى يقوم بدوره الفنان "خالد الصاوى".

اللى مالوش كبير (2)

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة و عايدة رياض و فتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" و هدى الأتربى.