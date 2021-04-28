أول تعليق من نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي على المصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز الأهلي على المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، على استاد الإسكندرية ضمن مؤجلات الأسبوع الـ15 من الدوري الممتاز.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الأهلي فاز على المصري وعلي ماهر فاز على موسيماني".

من ناحية أخرى يُرض للفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، ويشارك في بطولته طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، حسني شتا، خالد كمال، كريم سرور وكوكبة من النجوم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.