شكرا لقرائتكم خبر عن 4ملايين مشاهدة للأغنية الرسمية لـ فيلم الأنيمشن Soul الفائز بجائزتين أوسكار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل عدد مشاهدات الأغنية الرسمية لـ فيلم الأنيمشن Soul، التي طرحت تحت اسم It's All Right، التي يقوم بـ غنائها كل من Jon Batiste و Celeste إلى 4 ملايين، وذلك منذ طرحها على الحساب الرسمي لـ شركة ديزنى المنتجة، على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 18 ديسمبر من العام الماضى.
وكان قد فاز فيلم Soul بـ جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل موسيقى تصويرية، من حفل الأوسكار، الذى أقيم بالأمس.
فيلم الأنيمشن Soul يدور حول مدرس موسيقى لطلاب المرحلة الإعدادية يدعى "جو"، الذى يحلم بـ لعب موسيقى الجاز على خشبة المسرح، منذ فترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت يفقد جو حبه وشغفه بالموسيقى، ومن ثم تعرض لـ حادث الذى أدى إلى خروج روحه من جسده، ويجب عليه أن يجد طريقة للعودة مرة أخرى، وذلك بمساعدة روح طفولية.
الفيلم من بطولة أصوات تينا فاي، جيمي فوكس، جون راتزينبرجر، ديفد ديجز، فيليسيا رشاد، أحمد خليل طومسون.
وهذه كلمات الأغنية :
Say it's all right
Say it's all right
It's all right, have a good time
'Cause it's all right, whoa, it's all right
Now listen to the beat
And kinda pat your feet
You've got a soul and everybody knows
That it's all right, whoa, it's all right
When you wake up early in the mornin'
Feelin' sad like so many of us do
Just hum a little soul, make life your goal
And surely something's gotta come to you
And say it's all right, say it's all right
It's all right, have a good time
'Cause it's all right, whoa, it's all right
Now everybody clap your hands
Give yourself a chance
You've got a soul and everybody knows
That it's all right, whoa, it's all right
Whoa, it's all right
Now everybody clap your hands
Give yourself a chance
'Cause you've got a soul
'Cause you've got a soul
'Cause you've got a soul and everybody knows
That it's all right