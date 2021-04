شكرا لقرائتكم خبر عن 4ملايين مشاهدة للأغنية الرسمية لـ فيلم الأنيمشن Soul الفائز بجائزتين أوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد مشاهدات الأغنية الرسمية لـ فيلم الأنيمشن Soul، التي طرحت تحت اسم It's All Right، التي يقوم بـ غنائها كل من Jon Batiste و Celeste إلى 4 ملايين، وذلك منذ طرحها على الحساب الرسمي لـ شركة ديزنى المنتجة، على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 18 ديسمبر من العام الماضى.

وكان قد فاز فيلم Soul بـ جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل موسيقى تصويرية، من حفل الأوسكار، الذى أقيم بالأمس.

فيلم الأنيمشن Soul يدور حول مدرس موسيقى لطلاب المرحلة الإعدادية يدعى "جو"، الذى يحلم بـ لعب موسيقى الجاز على خشبة المسرح، منذ فترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت يفقد جو حبه وشغفه بالموسيقى، ومن ثم تعرض لـ حادث الذى أدى إلى خروج روحه من جسده، ويجب عليه أن يجد طريقة للعودة مرة أخرى، وذلك بمساعدة روح طفولية.

الفيلم من بطولة أصوات تينا فاي، جيمي فوكس، جون راتزينبرجر، ديفد ديجز، فيليسيا رشاد، أحمد خليل طومسون.

وهذه كلمات الأغنية :

Say it's all right

Say it's all right

It's all right, have a good time

'Cause it's all right, whoa, it's all right

Now listen to the beat

And kinda pat your feet

You've got a soul and everybody knows

That it's all right, whoa, it's all right

When you wake up early in the mornin'

Feelin' sad like so many of us do

Just hum a little soul, make life your goal

And surely something's gotta come to you

And say it's all right, say it's all right

It's all right, have a good time

'Cause it's all right, whoa, it's all right

Now everybody clap your hands

Give yourself a chance

You've got a soul and everybody knows

That it's all right, whoa, it's all right

Whoa, it's all right

Now everybody clap your hands

Give yourself a chance

'Cause you've got a soul

'Cause you've got a soul

'Cause you've got a soul and everybody knows

That it's all right