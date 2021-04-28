الأمير ويليام وكيت ميدلتون يسعيان لتعيين ضابط اتصالات للتعامل مع المعلومات الحساسة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أبريل 2021 05:21 صباحاً - يقوم دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وكيت ميدلتون بتعيين مسؤول اتصالات رفيع المستوى يمكنه التعامل مع المعلومات الحساسة بلباقة وتقدير.

الإعلان رسميًا عن الوظيفة الجديدة

كيت ميدلتون–الصورة من إنستغرام

وبحسب موقع "ميرور" يُعد هذا المنشور ، الذي تم الإعلان عنه على موقع Royal House الإلكتروني ، هو منصب دائم من شأنه أن يرى المرشح المناسب يعمل حوالى 37.5 ساعة في الأسبوع.

مهام ضابط الإتصالات

سيكون عضو الفريق الجديد مسؤولاً، من بين مهام أخرى، عن قيادة خطط الاتصالات الخاصة بارتباطات الأمير ويليام (38 عامًا)، وكيت ميدلتون. وسيشمل الدور أيضًا الرد على استفسارات وسائل الإعلام المتعلقة بدوق ودوقة كمبريدج.

معايير اختيار الضابط

الأمير ويليام–الصورة من إنستغرام

من بين المعايير الأساسية للنجاح امتلاك مهارات كتابة قوية مع القدرة على الترجمة لمجموعة من الوسائط ، من البيانات الصحفية إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

يجب على مقدم الطلب أيضًا أن يكون لديه القدرة على الإبداع وتقديم المعلومات بطرق جديدة ومبتكرة. كما ينبغي عليه أن يتوقع العمل بشكل وثيق مع المؤسسة الملكية، ومنظمات الطرف الثالث الأخرى لتحقيق أهداف الاتصالات المشتركة.

سوف يُوضع في الإعتبار المهارات الشخصية الممتازة كضرورة بالإضافة إلى الوعي الجيد بالمشهد الإعلامي والخبرة في التعامل مع الأخبار.

والقدرة على التعامل مع المعلومات الحساسة بلباقة وحذر في جميع الأوقات هو أمر أساسي أيضًا.

لم يحدد الإعلان الأخير مقدار الأجر الذي سيدفعه مسؤول الاتصالات الجديد للوظيفة أو ما إذا كان سيتمكن من العيش في القصر.

الإعلان السابق كان عن مدبرة منزل

في أكتوبر الماضي أعلن دوق ودوقة كامبريدج عن حاجتهما إلى مدبرة منزل جديدة جديرة بالثقة للمنزل الفخم الذي يتقاسمانه مع أطفالهما الثلاثة.

وكان من بين أهم شروط تولي هذه الوظيفة هو ضرورة التكتم أثناء العيش مع عائلة كامبريدج المكونة من خمسة أفراد.

ويُعد راتب مدبرة المنزل 19،140 جنيهًا إسترلينيًا ، مع عرض العيش في القصر، مع توفير جميع الوجبات ونفقات السفر.