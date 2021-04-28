وليام و هارى يوافقان على عرض فستان زفاف الأميرة ديانا فى معرض بقصر كينجستون

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أبريل 2021 05:21 صباحاً - وافق الأميران ويليام وهاري على تقديم فستان زفاف والدتهما الأميرة ديانا أميرة ويلز إلى القصور الملكية التاريخية لإقامة معرض مؤقت يحمل اسم Royal Style In The Making في قصر كنسينجتون في العاصمة البريطانية.

وبحسب موقع "thenationalnews" سيكون الفستان - بأكمامه المنتفخة وأقواسه وفتحاته من الدانتيل - نقطة جذب النجوم حيث سيُعرض فستان الزفاف الشهير الذي ارتدته الأميرة ديانا لأول مرة منذ أكثر من 25 عامًا.

تفاصيل فستان زفاف الأميرة ديانا

يتميز الفستان بصدرية مثبتة في الوسط من الأمام والخلف- الصورة من إنستغرام

صُنع فستان الزفاف باستخدام قماش التفتا الحريري باللون العاجي ، والأكمام مصممة بنقوش من الدانتيل، وهي كانت من اتجاهات الموضة الجريئة في الثمانينيات. كما زُود الفستان بالترتر المطرز يدويًا مع اللؤلؤ وكونوا شكل القلب على الفستان.

يتميز الفستان بصدرية مثبتة في الوسط، من الأمام والخلف، مع لوحات من الدانتيل العتيق Carrickmacross ، الذي كان في الأصل ملكًا للملكة ماري - كما ذكر الموقع الرسمي للعائلة الملكية.



يتميز الفستان بأكمامه المنتفخة وأقواسه وفتحاته من الدانتيل- الصورة من إنستغرام

أما عن طرحة الزفاف فهي مصنوعة من التل الحريري المصنوع من عرق اللؤلؤ ، وأكملت الأميرة إطلالة زفافها بتاج من الماس من المجموعة الشخصية لعائلة سبنسر، وتميز بأنه أطول فستان زفاف ملكي في التاريخ حيث يبلغ طوله 7.62 متر.

صمم الفستان ديفيد وإليزابيث إيمانويل في عام 1981.

تصريحات أمين المعرض

فستان الأميرة ديانا بأكمامه المنتفخة وأقواسه وفتحاته من الدانتيل- الصورة من إنستغرام

قال ماثيو ستوري، أمين المعرض في Historic Royal Palaces : "سيسلط معرضنا الصيفي الضوء على بعض أعظم المواهب فى التصميم البريطاني، والتي كان لأعمالها دور أساسي في تشكيل الهوية المرئية للعائلة المالكة عبر القرن العشرين."

"سنستكشف كيفية عمل الشراكة بين كل مصمم وعميل ونكشف عن العملية الكامنة وراء إنشاء عدد من أهم لجان تصميم الأزياء في التاريخ الملكي."

عرض فستان زفاف والأميرة ديانا في معارض القصور الملكية التاريخية- الصورة من إنستغرام

"في حين أن أحد أبرز الأحداث سيكون بلا شك فستان زفاف ديانا ، أميرة ويلز- والذي سيتم عرضه في القصر لأول مرة منذ 25 عامًا - لدينا بعض المفاجآت الحقيقية في جعبتنا لعشاق الموضة."

إفتتاح معرض Royal Style In The Making

زفاف الأميرة ديانا والأمير تشارلز- الصورة من إنستغرام

سيُفتتح معرض Royal Style In The Making في القصر في 3 يونيو وسيستمر حتى 2 يناير. وسيتم إغلاقه في الأول من يوليو ، والذي سيصادف عيد ميلاد ديانا الستين ، حيث من المقرر أن يحضر أبناؤها حفل إزاحة الستار عن تمثال لها في ذكراها.

ستعرض Royal Style In The Making عناصر معروضة لأول مرة ، بما في ذلك القماش الباقي على قيد الحياة لفستان تتويج الملكة الأم عام 1937.

الأميرة ديانا بفستان زفافها- الصورة من إنستغرام

جدير بالذكر أنه في عام 2014 ، حصل الأميران هاري وويليام على فستان زفاف والدتهما، حيث أخذ الأمير هاري الفستان وحصل الأمير ويليام على خاتم الخطوبة.