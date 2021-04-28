مصدر ملكي: الملكة إليزابيث سوف تتراجع عن واجباتها الملكية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أبريل 2021 05:21 صباحاً - أعلن مصدر ملكي سابق أن الملكة إليزابيث الثانية ستتراجع عن واجباتها الملكية وهي تتأهب لمستقبل بدون الأمير "فيليب" ليمسك بذلك الأمير "تشارلز" بزمام الأمور الملكية.

وبحسب موقع "ميرور" قال "بيتر هانت" ، مراسل بي بي سي الملكي السابق أن الملكة ستختفي من أداء المهام الملكية برشاقة ومن المتوقع أيضًا أن يبدأ أبناؤها في تحمل مسؤوليات متزايدة.



كورونا هو الخطوة الأولى في ابتعاد الملكة عن مهامها

جنازة الأمير فيليب– الصورة من إنستغرام



قال "هانت": "لقد ساعد كورونا في إبعاد الملكة عن أداء واجباتها بمعنى أن الأزمة سرَّعت ما تريده أي امرأة عاقلة تبلغ من العمر 95 عامًا ، وهو عدم الوقوف على قدميها طوال اليوم."



الأمير "تشارلز" خلف والده الراحل الأمير "فيليب"

الأمير فيليب– الصورة من إنستغرام



هذا وقد أفيد هذا الأسبوع أنه سيتم تعيين الأمير "تشارلز" كرفيق رسمي للملكة حيث سينضم إليها في حفل الافتتاح الرسمي للبرلمان فى 11 مايو ، ليتولى بذلك عباءة والده الراحل من خلال مرافقة الملكة إلى البرلمان.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يرافق فيها أمير ويلز الملكة إلى الافتتاح الرسمي للبرلمان، لكن يُعتقد أنه سيتولى دورًا أكبر هذه المرة.

تشارلز هو التالي في ترتيب العرش. وقد قال مصدر في مجلس اللوردات لصحيفة The Sun: "إنها إشارة واضحة إلى أن الملكة لا تريد أن يتخطى التاج جيلاً وأن الأمير "تشارلز" سيبدأ فى الاضطلاع بدور أكبر في الحياة الملكية."



وصية الراحل الأمير "فيليب" لابنه "تشارلز"

الملكة أثناء جنازة الأمير فيليب– الصورة من إنستغرام



قبل وفاة دوق إدنبرة عن عمر يناهز 99 عامًا فى وقت سابق من هذا الشهر ، زاره "تشارلز" في المستشفى وتحدث الاثنان عن المستقبل. و يُقال إن الأمير "فيليب" قدم نصيحة لـ"تشارلز" حول كيفية الاعتناء بالملكة وقيادة العائلة المالكة.



"كيت" و"ويليام" يتحملان المزيد من المسؤولية

الأمير ويليام و كيت ميدلتون– الصورة من إنستغرام

قال أحد موظفي القصر لصحيفةThe Mirror إن الأمير "ويليام" وزوجته "كيت ميدلتون" من المحتمل أيضاً أن يتحملا المزيد من المسؤولية، قائلاً: "مع خروج دوق ودوقة ساسكس من الصورة ، وعدم احتمال عودتهما أبداً، فهذا هو زمنهما."

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