محمد الفلاح - رقم قياسي سلبي في حفل الأوسكار 2021

الأربعاء 28 أبريل 2021

لم تكتف جائحة كورونا بوقف تصوير مئات الأفلام في مختلف أنحاء العالم، إذ ألقت بظلالها الثقيلة على حفل توزيع أبرز جوائز صناعة السينما.



أظهرت بيانات شركة "نيلسن" النهائية الصادرة الثلاثاء أن متوسط عدد مشاهدي حفل توزيع جوائز الأوسكار على شبكة "إيه. بي. سي" التلفزيونية التابعة لشركة "والت ديزني" بلغ 10.4 مليون مشاهد، أي أقل من نصف عدد مشاهدي حفل العام الماضي.

ويمثل هذا رقماً قياسياً منخفضاً بالنسبة لأبرز جوائز صناعة السينما، ويشكل انخفاضاً بنسبة 56% من 23.6 مليون مشاهد لحفل العام الماضي.

كما يتبع نفس الاتجاه السائد في حفلات توزيع الجوائز على الهواء في عصر الجائحة، بعد أن تقلّص جمهور أحدث جوائز إيمي وجرامي إلى مستويات منخفضة جديدة.

وقدرت أرقام أولية صدرت الإثنين عدد مشاهدي حفل توزيع جوائز الأوسكار بنحو 9.85 مليون.

وتضمنت البيانات الصادرة، الثلاثاء، مشاهدين إضافيين في أماكن مثل الحانات والمطاعم.

وقالت شبكة "إيه. بي. سي" إن المحتوى المرتبط بجوائز الأوسكار حقق 490 مليون مشاهدة على موقع "تيك توك" و9.5 مليون تفاعل على مواقع "تويتر" و"أنستقرام" و"فيسبوك" ليل الأحد.