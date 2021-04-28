أسرة “عشرين عشرين” تودع “أم صافي”.. ماذا قال أبطال العمل لـ رندة كعدي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: يمكن القول أنّ رندة كعدي هي الحصان الرابح في المسلسلات الرمضانية التي تُعرض في شهر رمضان 2021. نجاح “كعدي” كان بريق أمل هذا العام، ودليل عافية على أن النجوم المخضرمين لا يزالون يحجزون مكانهم لدى شركات الإنتاج.

بدور “أم صافي” أطلّت رندة كعدي في مسلسل “عشرين عشرين” لشركة “صباح اخوان”، إلى جانب نادين نجيم وقصي خولي. فجّرت كعدي مشاعر الأمومة في العمل الذي يروي قصة النقيب سما (نجيم) التي تبحث عن قاتل شقيقها، فتدخل الحارة حيث يسكن صافي (قصي). تطلّ “أم صافي” بعاطفة الأم الصادقة التي تخاف على أولادها وتحاول حمايتهم من مصائب الحياة.

تفارق “أم صافي” الحياة في الحلقة 15 من المسلسل، وتغادر الأم الحنون أولادها، تاركةً خلفها فراغًا كبيرًا في حياة ابنها البكر صافي وشقيقه بزن الذي يلعب دوره جنيد زين الدين. الفراغ الذي ستتركه رندة كعدي بعد رحيل “أم صافي” لن يشعر به المشاهدون فحسب، بل كان له أثرًا واضحًا على شركائها، أبطال المسلسل الذين ودّعوها بكلمات مؤثرة جدًا.

منتج العمل ورئيس مجلس إدارة شركة “صباح اخوان”، وردّع رندة كعدي مثنيًا على دور الأم الذي جسدته بإحساس عال، فكتب بتغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”: “الممثلة القديرة رندة_كعدي شكلتِ إضافة كبيرة في مسلسل عشرين عشرين وجسّدت دور الأم بإحساس عال، أقنعتنا وأبكيتنا بأدائك الآسر والساحر. رندة كعدي أنت مدرسة في الأداء ربنا يطول بعمرك وكشركة نفتخر بالتعاون معك وإلى الملتقى قريباً إن شاء الله”.

أمّا النجمة اللبنانية نادين نجيم، فعبّرت من جانبها عن محبّتها الكبيرة لـ”كعدي” واستذكرت “أحلى الأيام” التي جمعتهما وفريق عمل المسلسل فكتبت: “اول شي سلامة قلبك والله يطول بعمرك وتاني احلى مشاهد وأحلى ايام جمعتنا لانك كنت امنا كلنا وحبيبة قلبنا وحنانك بالتصوير وطبعاً حرافيتك لا غبار عليها كوم تاني بحبك والى اللقاء القريب رندة كعدي”.

والممثلة كارمن لبس أثنت بدورها على الأداء الرائع الذي قدّمته رندة كعدي في المسلسل فكتبت: “رندة كعدي لأ لأ مش مقبول يلي عملتيه بالحلقة! قتلتيني!! ما بصدق شو حلو يلي قدّمتيه صديقتي وحبيبة قلبي انت”.

يذكر أن “عشرين عشرين” صوّر العام الماضي وتأجل عرضه بسبب تداعيات جائحة كورونا. وتؤدي في المسلسل نجيم شخصية سما، الضابط برتبة نقيب في قوى الأمن الداخلي، وتحاول فك لغز العديد من الجرائم في لبنان ضمن أحداث تشويقية بوليسية. أما خولي فيؤدي دور صافي، زعيم عصابة تتاجر بالمخدرات الذي يقع في مواجهة مباشرة أمام الضابط سما.

العمل من كتابة نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صباح اخوان”، ويعرض على “أم بي سي” في رمضان، فيما تُعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة “شاهد VIP” قبل 24 ساعة من عرضها على “أم بي سي”.