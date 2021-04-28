شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وجميلة عوض فى فيلا بالشيخ زايد لتصوير آخر مشاهد "حرب أهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة يسرا مشاهدها الأخيرة بمسلسل "حرب أهلية"، والمعروض حاليا وطوال شهر رمضان على شاشة CBC، بديكور فيلا بمدينة الشيخ زايد، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانة جميلة عوض التى تجسد دور ابنتها خلال الأحداث، ويواصل المخرج سامح عبد العزيز مونتاج ومكساج باقى حلقات المسلسل.

ونجحت النجمة يسرا فى إفشال خطة نادين - سينيتا خليفة خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل "حرب أهلية"، الذى يذاع على قناة cbc، وذهبت مريم - يسرا إلى نادين - بصورة من التقرير، مثبت فيه أن طليقها كان لديه عجز جنسى، ويستحيل معه أن ينجب بعد ابنته تمارا - جميلة عوض، لتفشل خطتها فى محاولة تغيير نسب طفلها من باسل خياط - يوسف إلى زوجها الراحل "عزيز" رشدى الشامى لكى تستولى على الميراث.

ويحاول باسل خياط صلح فريدة - أروى جودة، وينقل لها ملكية المستشفى الذى نصب فيها على مريم - يسرا، زذلك بعد ما كشفت خيانته لها مع سينيتا خليفة وحملها منه، ويحاول إرضاءها بالمال لكى يعوضها ولن تتركه ولكن فريده تؤكد له أن الأمان ليس بالأموال فقط، ليؤكد لها باسل خياط - يوسف أن المستشفى ضامن لها ولابنهما فيما بعد وأنها فارقة معه والشخص الوحيد الذى يحبه فى حياته.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروة الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.