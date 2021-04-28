شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل نور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء 28 إبريل، ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف الذي يعد واحداً من أبرز الفنانين في تاريخ مصر لما قدمه من أعمال على مستوى السينما والدراما ممثلاً ومخرجاً ومنتجاً، اسمه الحقيقي محمد جابر عبد الله وولد في حي الخليفة في القاهرة 1946، وبدأ التمثيل في المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل فيها، وكان لاعباً في فريق أشبال كرة القدم التابع لنادي الزمالك.

التحق بكليَة التجارة، إلا أن اهتمامه بالفن كان سببا وراء تركها وانضمامه للمعهد العالي للفنون المسرحية، وفي عام 1976 حاز على دبلوم الفنون المسرحية من المعهد العالي بتقدير ممتاز، وتعرف خلال دراسته في المعهد على الفنان سعد أردش الذي كان له الفضل في دخوله للفن، حيث رشّحه للعمل معه في دورٍ صغير في مسرحية "الشوارع الخلفيَّة"، كما اختاره المخرج كمال عيد من أجل التمثيل في مسرحية "روميو وجولييت".



الفنان نورالشريف

شاهده عادل امام في مسرحية "روميو وجولييت ورشحه للمشاركة في فيلم "قصر الشوق"، للمخرج حسن الإمام، ونال شهادة تقدير عن دوره في الفيلم، وبعد هذا الفيلم، توالت الأعمال الفنية التي شارك فيها نور الشريف، وبسبب اجتهاده وحبه للتمثيل، ومن أبرز أعماله التي قام ببطولتها وأسهمت في صنع نجوميته وانتشاره "الحاجز" و"بئر الحرمان" و"الأبرياء" و"زوجتي والكلب" و"سواق الأتوبيس" و"حدوتة مصرية" و"ليلة ساخنة" و"الشيطان يعظ" و"حبيبي دائماً"، و"الكرنك" و"أهل القمة" و"زمن حاتم زهران" وغيرها من الأفلام الهامة في السينما.



نور الشريف

أما في الدراما التليفزيونية فقدم الشريف مسلسلات مازالت تعيش في وجدان الجمهور المصرى، منها "القاهرة والناس"، و"مارد الجبل"، و"لسة بحلم بيوم "، و"أديب"، "أرزاق" ثمن الخوف"، "الثمن"، "الثعلب"، و"عمر بن عبد العزيز"، "لن أعيش في جلباب أبي"، و"هارون الرشيد"، "الرجل الآخر"، و"عائلة الحاج متولي"، و"الحرافيش"، و"العطار والسبع بنات"، و"حضرة المتهم أبي"، و"الدالي"، و"الرحايا حجر القلوب" و"خلف الله" آخر أعماله.

تزوج نور الشريف من الفنانة المصرية بوسي، وأنجب منها "سارة ومي" ومرت حياتهما الزوجية بأحداث صعبة لذا حدث انفصال عام 2006، وفي عام 2014 عادت الحياة بينها حيث قررت بوسى ان تتواجد بجانب في صراعه مع المرض، توفي يوم 11 أغسطس عام 2015، عن عمر يناهز 69 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان الرئة



نور الشريف وبوسى