وفاة والد زوجة أحمد سعيد عبدالغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان أحمد سعيد عبدالغني، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة والد زوجته.

وكتب: "البقاء لله، توفى إلى رحمة الله حمايا العزيز الرجل الطيب فتحي كرامه، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

من ناحية أخرى يشارك الفنان أحمد سعيد عبدالغني في بطولة مسلسل "الاختيار 2" والذي يعرض حاليا على شاشة "أون"، ويجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية الشهيد "أحمد فايز" الظابط بجهاز الأمن الوطني.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، رياض الخولي، هادي الجيار، بشرى، إنجي المقدم، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.