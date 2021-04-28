جوجل يحتفي بذكرى ميلاد نور الشريف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحل، الأربعاء، 28 إبريل/نيسان، ذكرى ميلاد الفنان المصري الراحل نور الشريف، الذى رحل في 11 أغسطس/ عام 2015، تاركاً أرشيفا كبيرا.

واحتفى محرك البحث العالمي "جوجل"، الأربعاء، بذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف.

وغير موقع جوجل، واجهته الرئيسية، بـ 3 صور مختلفة ومرسومة بمناسبة الذكرى 75 لميلاده.

وكان آخر أعمال الراحل نور الشريف في السينما فيلم "بتوقيت القاهرة" مع ميرفت أمين، وسمير صبري وكندة علوش وشريف رمزي وأيتن عامر، وكريم قاسم، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.



بدأت حياة نور الشريف الفنية بدور صغير فى مسرحية "الشوارع الخلفية" عام 1962، وكان وقتها يستعد لاجتياز اختبارات معهد الفنون المسرحية، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على تقدير "امتياز" وكان الأول على دفعته عام 1967.





بدأ مشواره السينمائى عام 1966 عندما قدمه عادل إمام للمخرج حسن الإمام فشارك فى فيلم "قصر الشوق" وبعدها توالت أعماله وتألقه.

نور الشريف صاحب رصيد سينمائى هائل قدم فيه مئات الأدوار وحصل خلاله على عشرات الجوائز عن العديد من أفلامه ومنها "سواق الأتوبيس، الكرنك، حبيبى دائما، حدوتة مصرية، العار، أهل القمة"، وغيرها.

تألق نور الشريف فى الدراما التلفزيونية التاريخية والاجتماعية وقدم عشرات الأدوار ومنها: "عائلة الحاج متولي، لن أعيش في جلباب أبي، الرحايا، عمر بن عبدالعزيز، هارون الرشيد".





وجمعت الفنان نور الشريف قصة حب كبيرة بالفنانة بوسي وتزوجا وأنجبا ابنتيهما سارة ومي وبعد حياة زوجية طويلة اتفقا على الطلاق عام 2006 ولكنهما عادا بعد قبل وفاته، وفي عام 2014 تدهورت الحالة الصحية لنور الشريف بعد إصابته بسرطان الرئة.





وفي أحد لقاءات نور الشريف قبل وفاته أكد أنه يعتبر مسلسل عمر بن عبدالعزيز أهم عمل في حياته، وأوصى بإذاعة المشهد الأخير من المسلسل، والذي يجسد فيه مشهد الاحتضار يوم وفاته.