موجز ”الخليج 365” للسياحة.. رحلات الهند وأشباح فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن المملكة تستهدف جذب 100 مليون سائح بحلول 2030.

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، تعليق جميع رحلاتها إلى الهند حتى إشعار آخر.

تصدر قطاع السياحة أولويات رؤية المملكة 2030،وعبر عدة قوانين مختلفة، دعمت الحكومة السعودية هذا القطاع ليصبح شريكا مهما في التنمية.

تحوّلت المنتجعات السياحية الحرارية الفرنسي المتخصصة في العلاجات الطبيعية بالماء، إلى مدن للأشباح،بفعل تفشي إصابات فيروس كورونا.