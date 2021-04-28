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موجز ”الخليج 365” للسياحة.. رحلات الهند وأشباح فرنسا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

 أكد الأمير بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن المملكة تستهدف جذب 100 مليون سائح بحلول 2030.

 أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، تعليق جميع رحلاتها إلى الهند حتى إشعار آخر.

 تصدر قطاع السياحة أولويات رؤية المملكة 2030،وعبر عدة قوانين مختلفة، دعمت الحكومة هذا القطاع ليصبح شريكا مهما في التنمية.

 تحوّلت المنتجعات السياحية الحرارية الفرنسي المتخصصة في العلاجات الطبيعية بالماء، إلى مدن للأشباح،بفعل تفشي إصابات فيروس .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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