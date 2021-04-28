شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 15.. أحمد فؤاد سليم يوجه لـ عز سؤالا صعبا حول هند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة الـ 15 من مسلسل هجمة مرتدة للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والذى يذاع على شاشة قناة dmc في الـ 10.45 مساء إثارتها وتشويقها، حيث نجح أحمد عز "سيف العربى" في المهمة الموكلة إليه وعاد بفلاشة عليها صور العملية التى رصدها دون أن يقوم أي شخص بتصويره.



أحمد عز فى الحلقة الـ 15

ولكن عز تفاجأ من رد فعل أحمد فؤاد سليم "فاروق السوهاجى" حينما عاد إلى مركز التدريب، حينما سأله لماذا ضرب الأشخاص الذى رآهم في مشاجرة مع أخيه، ليدافع عز عن نفسه مؤكداً أنه شقيقه، ويرد عليه فاروق السوهاجى بأن تلك هي خطيئته الكبرى دائماً، مع خلطه الأمور العاطفية في العمل.



أحمد فؤاد سليم

ثم وجه له سؤالا صعبا قال له فيه: "لو كنت في مهمة مش تدريب زى اللى كنت فيه، واللى شفته بيتخانق ما كانش أخوك وكانت دينا أبو زيد (هند صبرى)، كان رد فعلك هايكون إيه؟، مطالباً إياه بعدم الجواب الآن، وتأجيله للمرة القادمة".



شقيق عز

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.