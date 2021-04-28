شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة الـ15.. مهمة جديدة لأحمد عز والتحقيق مع عميل جهات معادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الـ 15 من مسلسل هجمة مرتدة للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والذى يذاع على شاشة قناة dmc في الـ 10.45 مساء إثارة كبيرة، حيث تم القبض على "عزام" الشخص الذى يتعاون مع أجهزة أجنبية ضد مصر، كما شهدت الحلقة تحقيقا من جانب أكرم "نضال الشافعى" معه أخبره فيه بضرورة مساعدتهم وإلا سيقضى بقية حياته فى السجن.



الممثل نضال الشافعى

بعد ذلك تطرقت الأحداث إلى أحمد عز "سيف العربى" مع تكليفه بمهمة جديدة من جانب فاروق السوهاجى الذى يجسد شخصيته الفنان احمد فؤاد سليم، وهى المهمة الذى رآها عز سهلة بصورة كبيرة، حيث يقوم بتصوير لحظة القيام بعملية بين شخصين في مول، إلا أنه اصطدم أثناء تواجده في المول بوجود شقيقه الذى يجسد دوره الفنان خالد أنور والذى يجلس مع صديقته حتى تقع له مشكلة مما شتت أحمد عز عن المهمة.



مسلسل هجمة مرتدة الحلقة الـ 15

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.



أحمد عز بمسلسل هجمة مرتدة