شكرا لقرائتكم خبر عن "ضل راجل" الحلقة 16 .. إطلاق نار على الضابط محمود عبد المغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 16 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، ذهاب الطبيب إيهاب فهمى إلى سليم – محمد يسرى – ومحمد عادل، ليخبرهما أن جلال توصل لفيديو مسجل عليه حادثة شهد، وأنه الآن يجمع مبلغا ماليا من أجل الحصول على هذا الفيديو.

وخلال تنفيذ الضابط محمود عبد المغنى عملية ضد عدد من المسلحين والإرهابيين، يتصل بالطبيبة ملك – نور اللبنانية – يخبرها بأن والده ساءت حالته الصحية من جديد، ويحتاج إلى أن يذهب إليه طبيب أو ممرضة الآن، وخلال مكالمته يطلق عدد من المسلحين النار على الكمين فى اتجاه محمود عبد المغنى فتسمع ملك صوت إطلاق النيران.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 11.30 منتصف الليل، بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.