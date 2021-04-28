شكرا لقرائتكم خبر عن "ضل راجل" الحلقة 16.. ياسر جلال يدافع عن نور اللبنانية فى صراعها مع طليقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 16 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، بحصاره بسيارتين أثناء وجوده فى سيارة الطبيبة ملك – نور اللبنانية – ووقفهما أمامهما فجأة فيتضح أنه طليقها شريف فيوبخه جلال على طريقته فى مطاردتها، ويوصلها جلال حتى بيتها ثم يعود إلى بيته برفقة ابنته شهد.

تبدأ علامات الحمل تظهر على شهد – رنا رئيس – وتحاول قدر ما استطاعت أن تخبئ بطنها، وتدخل الأم هدى – نرمين الفقى – وتسأل شهد عن سبب تأخرها هى وأبوها، وتقص عليها ما حدث فى الطريق ومرافقتهما للطبية ملك حتى البيت بسبب طليقها، فيدخل الشك فى نفسها.

يبيع خال جلال – أحمد حلاوة – التاكسي بمبلغ 70 ألف جنيه من أجل إعطائها له لسداد الـ 100 ألف جنيه مقابل الحصول على الفيديو من أجل إثبات حق ابنته شهد، لكن زوجة حلاوة تغضب لتفريطه فى الأموال لابن أخته.

وترسل الطبيبة ملك – نور اللبنانية – ظرفًا به نقود لمساعدته فى المبلغ المطلوب منه، لتزداد الغيرة فى نفس هدى – نرمين الفقى – وفى نفس الوقت تترك ملك بيت عمتها التى تعيش معها حتى تعيش بعيدا عن مطاردة طليقها لها، ويذهب جلال إلى الطبيبة نور من أجل أن يعيد لها المبلغ مرة أخرى.

يدبر أحمد رزق صديق جلال فى المدرسة مبلغ 10 آلاف جنيه كل ما يملك لمساعدته فى تجميع المبلغ. فتغضب زوجته فيذكرها كيف ساعدهما جلال فى شراء شقة زواجهما .

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 11.30 منتصف الليل، بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.