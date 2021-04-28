شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرت عادة محرك البحث جوجل على الاحتفال بالمناسبات التي تتعلق بالرموز الفنية والرياضة بين الحين والآخر، وفى هذا الإطار، احتفل جوجل بمناسبة عيد ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، حيث تحل اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل، ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، الذى رحل في 11 أغسطس عام 2015، تاركاً أرشيفا كبيرا في عالم السينما والدراما كأحد أبرز نجوم عصره.



نور الشريف



جوجل يحتفل بعيد ميلاد نور الشريف

وآخر أعمال الراحل نور الشريف في السينما كان فيلم "بتوقيت القاهرة" مع ميرفت أمين وسمير صبرى وكندة علوش وشريف رمزي وأيتن عامر، وكريم قاسم وآخرين ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

بدأت حياة نور الشريف الفنية بدور صغير فى مسرحية الشوارع الخلفية عام 1962 وكان وقتها يستعد لاجتياز اختبارات معهد الفنون المسرحية، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على تقدير "امتياز" وكان الأول على دفعته عام 1967.

بدأ مشواره السينمائى عام 1966 عندما قدمه عادل إمام للمخرج حسن الإمام فشارك فى فيلم قصر الشوق وبعدها توالت أعماله وتألقه.

نور الشريف صاحب رصيد سينمائى هائل قدم فيه مئات الأدوار وحصل خلاله على عشرات الجوائز عن العديد من أفلامه ومنها سواق الأتوبيس، الكرنك، حبيبى دائما، حدوتة مصرية، العار، أهل القمة وغيرها.

تألق نور الشريف فى الدراما التلفزيونية التاريخية والاجتماعية وقدم عشرات الأدوار ومنها : عائلة الحاج متولى، لن أعيش فى جلباب أبى، الرحايا، عمر بن عبدالعزيز، هارون الرشيد.

وجمعت الفنان نور الشريف قصة حب كبيرة بالفنانة بوسى وتزوجا وأنجبا ابنتيهما سارة ومى وبعد حياة زوجية طويلة اتفقا على الطلاق عام 2006 ولكنهما عادا بعد قبل وفاته، وفى عام 2014 تدهورت الحالة الصحية لنور الشريف بعد إصابته بسرطان الرئة.

وفى أحد لقاءات نور الشريف قبل وفاته أكد أنه يعتبر مسلسل عمر بن عبد العزيز أهم عمل فى حياته وأوصى بإذاعة المشهد الأخير من المسلسل والذى يجسد فيه مشهد الاحتضار يوم وفاته.