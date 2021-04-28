شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 15.. زكريا ويوسف يقتحمان مخزن أسلحة ومتفجرات للإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، وصول زكريا "كريم عبد العزيز" إلى مكان مخزن المتفجرات والسلاح الخاص بالعناصر التكفيرية في القليوبية، حيث يتذكر التكفيرى فارس أكثر من علامة مميزة لتوصل القوات إلى المخزن، أما التكفيريين أبو عبيدة وهارون "إسلام جمال" وشخص ثالث يتواجدون في المخزن للحصول على بعض الأسلحة.



كريم عبدالعزيز

يتذكر فارس أن المخزن أمامه عمارة بها بلكونة لمبة خضراء طوال الوقت وبالفعل يصلون إلى المخزن، ويبدأ الضابط جاد "أحمد رفعت" وأحمد فايز "أحمد سعيد عبد الغنى" في وضع خطة لاقتحام المخزن ومعهم يوسف "أحمد مكي" وأيضاً عمر مصطفى متولى ويقابلون زكريا في الطريق ويتحركون إلى مخزن السلاح ويصلون أمامه.



النجم كريم عبدالعزيز

تتحرك القوات فجر يوم 19 مارس 2014 في عملية محكمة شهدت تبادل إطلاق النيران بين قوات الشرطة والعناصر التكفيرية، مع عرض تصوير حقيقي للمأمورية التي استمرت عدة ساعات. وتم عرض مشاهد حقيقية من الجنازة العسكرية لكل من الشهيدين العميد ماجد إبراهيم صالح والعقيد ماجد أحمد كمال شاكر.



كريم عبدالعزيز ومكى

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.