شكرا لقرائتكم خبر عن "مليونير مليونير" نيللى كريم فى صورة جديدة مع فريق عمل مسلسل "بـ100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسلسل بـ"100 وش" للنجمة نيللى كريم الذى تم عرضه خلال موسم دراما رمضان الماضي 2020، فى تحقيق شعبية كبيرة ونسب مشاهدة مرتفعة بداية من أغنية تتر المسلسل "مليونير" ومرورا بأحداث المسلسل ونهاية العمل مع مطالبات بتنفيذ جزء ثان من العمل.



نيللى كريم على فيس بوك

ولا يزال مسلسل بـ"100 وش" عالقا فى أذهان المشاهدين، ووسط هذه الأجواء، شاركت النجمة نيللي كريم صورة تجمعها بفريق عمل المسلسل الذى حقق شعبيه كبيرة، ونشرت نيللي كريم الصورة على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "ب100 وش".



فريق مسلسل ب100 وش

وضمت الصورة نيللي كريم، آسر ياسين، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، زينب غريب، علا رشدى، مصطفى درويش، ومجموعة من أبطال المسلسل، والمخرجة كاملة أبو ذكرى.

ونجحت النجمة نيللى كريم بالخروج عن المألوف لسنوات طويلة كانت نيللي كريم مرادفا للدراما المركبة والنفسية التي تدخِل الحزن والكآبة على الجمهور، وهو دليل على براعتها وقدرتها على نقل تلك المشاعر للمشاهد، وكنوع من التحدي كسرت نيللي هذا الحاجز ببطولة مسلسل "بـ100 وش"، لتثبت أنها قادرة على تقديم مختلف الألوان.

كما تشارك نيللي كريم فى رمضان الحالى بمسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، ويشارك فى بطولته كل من: نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.