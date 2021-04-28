شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى عن دورها فى الاختيار 2: نحن جزء من الوطن عاصرنا الأحداث ولم تُحكى لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة بشرى عن سعادتها بمشاركتها فى مسلسل "الاختيار 2" مع الفنان إياد نصار وباقى طاقم العمل، لتجسيد شخصيات الأبطال، متابعة: "لم أنل شرف المقابلة وجها لوجه مع زوجة الشهيد محمد مبروك، ولكن تحدثنا هاتفيا قبل وأثناء التصوير وبعد عرض المشهد الصعب جدا التى عاشته بشكل حقيقي بعد اغتيال الشهيد".

وأضافت بشرى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامى يوسف الحسيني، على القناة الأولى المصرية، أنها من الجيل الذى عاصر الأحداث فى الدولة المصرية وشهود عيان على ما شهدته مصر مع هذه الجماعات الإرهابية، مردفة: "هي مش قصة سردت لنا ولكن عشنا الأحداث، باعتبارنا جزءا من هذا الوطن وأفراد تأثرنا تأثرا كبيرا جدا بالتضحيات التى تحدث وأسر هؤلاء الشهداء".

ووجهت بشرى التحية للفنان إياد نصار، قائلة: "بحيك زميلى العزيز إياد نصار اللى قام بالدور الصعب جدا للشهيد محمد مبروك، وأنا سعدت جدا بتجربة العمل معه".