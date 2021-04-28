شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: فى أحد مشاهد الاختيار 2 مر أمامى شريط حياة الشهيد محمد مبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إياد نصار إن الشهيد محمد مبروك كان يتميز بذكاء كبير أهله إلى تأدية عمله على أكمل وجه، كما كان شديد التعلم للفقه، لاسيما فى تعامله مع العناصر المتطرفة فكريا.

وأضاف نصار، فى لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه من نوعية الممثلين الذين لا يشاهدون المشاهد بعد تصويريها مطلقا، متابعا: "تأثرت جدا بشخصية الشهيد محمد مبروك، وفى أحد المشاهد مر أمامى شريط حياة الشهيد حينما كان يضحك مع الفنان كريم عبد العزيز الذي يجسد شخصية الضابط زكريا قبل اغتيال مبروك مباشرة فى مسلسل الاختيار 2".

وتابع الفنان إياد نصار: "إياد نصار ما قبل مسلسل الجماعة شخصية، وما بعد الجماعة شخصية أخرى تماما، أنا كان لدي مشروع فى التمثيل والفن، ولكن تغير تماما بعد العمل مع الرائع وحيد حامد فى الجماعة، وأصبح لدي قضية تشدني باستمرار وأصبحت أذهب للأعمال التى تتشابه مع القضية الخاصة به، وهي قضية الشخصية العربية وتكوينها الثقافي والصراع الموجود حاليا، والخطر الذى يواجهها".

وأشار إلى فهمه لحسن البنا كان شيئا، وبعد مشاركته بمسلسل "الجماعة" أصبح فهمه مختلفا تماما عن حسن البنا، مردفا: "وحيد حامد إنسان أكثر من رائع وليس كاتبا فقط".