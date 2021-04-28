شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحقلة 15.. محمد ممدوح يلبى طلب سيد رجب ويعطيه عسل نحل من الأفيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة dmc، قيام "أمينة" عائشة بن أحمد بإعلام "حازم" محمد ممدوح بأن "هنا" كسبت القضية وستحصل على طفلهما، بعد خروجه من الحضانة، وأنّب نفسه بأنه السبب فى كل ذلك بإقناعها على السفر، وحاولت "أمينة أن تهدئه، وأخبرها بأنه سيسافر لهما، وأخبرته "أمينة" بأنها ستجلب له عنوان "مؤنس".

وقطع "بدر" سيد رجب، حديثهما وطلب من "حازم أن يصطحبه للحديث معه، وسأله عن العسل الذى يريده وسبب تأخيره وأن كل ما أعطاه له كان مقابل هذا العسل وهو استخراجه من زهرة "الأفيون"، وأن يريده على وجه السرعة ولو حتى برطمان واحد، ووعده بأنه سيحضره له فى أقرب وقت، وقام "حازم" بفرز العسل، وأحضر له برطمان عسل، لتنتهى الحلقة فى إطار تشويقى لما تحمله الحلقة المقبلة من مفاجآت.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.







مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 15



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 15



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 15



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 15