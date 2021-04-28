وفاة شقيقة الفنانة تيسير فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة تيسير فهمي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة شقيقتها بعد تعرضها لأزمة صحية.

وكتبت "تيسير": "أختي ماتت"، وقام عدد من نجوم الفن بتقديم التعازي عبر صفحتها أبرزهم شريف إدريس، رحاب مغاوري، المخرج عمر عبدالعزيز، محمد محمود، وآخرون.

يذكر أن تيسير فهمي أعلنت وفاة شقيقتها في فبراير الماضي، لتلحق بها شقيقتها الثانية اليوم.

وكان آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي مسلسل "بفعل فاعل" الذي عرض عام 2012، وشاركها البطولة أشرف طلبة، أيمن عزب، مجدي فكري.