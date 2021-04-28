جوجل يحتفي بالذكري 75 لميلاد الفنان الراحل نور الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفى محرك البحث العالمي "جوجل"، اليوم الأربعاء، بذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف.

وقام موقع جوجل، بتغير واجهته الرئيسية، بـ 3 صور مختلفة ومرسومة بمناسبة الذكرى 75 لميلاده.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل نور الشريف، الذي رحل عن عالمنا في 11 أغسطس 2015 بعد صراع مع المرض.

وولد محمد جابر محمد عبدالله الشهير بنور الشريف في حي الخليفة في السيدة زينب بالقاهرة، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان الأول في دفعته، وقد بدأ حياته الفنية عام ١٩٦٧.

حلم نور الشريف باحتراف كرة القدم، لكنه تخلى عن حلمه بسبب حبه التمثيل، وبدأ مشواره الفني بدور صغير في مسرحية "الشوارع الخلفية"، رشحه له سعد أردش، ثم اختاره المخرج كمال عيد لمسرحية "روميو وجولييت".

قدم نور الشريف أكثر من ١٥٠ فيلمًا للسينما المصرية، من بينها ٧ أفلام حصلت على لقب أفضل ١٠٠ فيلم في تاريخ السينما المصرية، هي " زوجتي والكلب"، "أبناء الصمت"، "الكرنك"، "أهل القمة"، "حدوتة مصرية"، "العار"، و"سواق الأتوبيس".

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