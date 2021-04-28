شكرا لقرائتكم خبر عن عمر متولى يكشف عن موقف طريف مع والده الراحل مصطفى متولى.. اعرف هو إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عمر متولى عن موقف طريف جمعه مع والده الراحل الفنان مصطفى متولى، خلال تصوير أحد الأعمال التاريخية قبل وفاته، مبديا إعجابه بطريقة لبس ومكياج هذه المسلسلات.



عمر متولى مع والده الراحل

ونشر متولى صورة له مع والده عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "كان عاجبنى أوى طريقة اللبس والمكياچ بتاعت المسلسلات التاريخية، وفى يوم وأنا فى التصوير مع أبويا، المساعد بتاعه قالى تعالى هخليك تلبس زى بابا، وعملت كدة وروحت فاجأته بمنظرى ده، فاوقع من الضحك وخلاهم يصورونا مع بعض كأننا فى مشهد بجد، واتصورت صور حلوة كتير اليوم ده ودى واحدة منهم".

من ناحية أخرى، ظهر الفنان عمر متولى، لأول مرة فى حلقة اليوم الخامسة عشر، من مسلسل "الاختيار 2 – رجال الظل"، حيث جسد شخصية ضابط الأمن الوطنى "أحمد عبد الباسط"، ضمن أحداث المسلسل الذى يعرض خلال موسم دراما رمضان الحالى.

ويتناول مسلسل "الاختيار 2" بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبرى، هادى الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب، تأليف هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.