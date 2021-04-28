شكرا لقرائتكم خبر عن "جمهوره فى انتظاره" يوسف الشريف يتصدر تريند تويتر قبل عرض مسلسل كوفيد 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتشوق جماهير النجم يوسف الشريف إلى عرض الحلقات الأولى من مسلسل "كوفيد 25"، المقرر انطلاق أولى حلقاته غدا الأربعاء، الموافق النصف الثانى من شهر رمضان، ومع طرح برومو المسلسل الذي سيذاع على قناتي الحياة وON، تفاعل الكثير من محبي أعمال يوسف الشريف مع الاعلان والتشوق إلى تفاصيل قصة العمل ودور يوسف الشريف في المسلسل ومفاجئات أحداث أعمال يوسف الشريف.

وقبل ساعات من عرض مسلسل "كوفيد 25" تصدر هاشتاج باسم "يوسف الشريف"، تريند "تويتر"، في مصر، وحاز على إعجاب آلاف المغردين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن احترامهم واعجابهم بأعمال يوسف الشريف التي ينتظرونها كل رمضان وتحقق نجاحات ونسب مشاهدة كبيرة وسط منافسات دراما رمضان.



تفاعلات



إعجاب بمسلسل يوسف الشريف

وعبّر مغرد عن إعجابه بكل أعمال يوسف الشريف، قائلا: "أحلي حاجة في يوسف الشريف إنه بيتعامل مع مضمون أي مسلسل بطرق غير تقليدية.. يعني في الصياد كان بيأخذ حقه بالعقل قبل الدراع، ومن الظالم وليس احباب الظالم.. وحارب التنظيمات السياسية وكشف أساليبهم في القيصر واسم مؤقت.. وظهر بعض من اساليب الماسونية في النهايه. إلخ كوفيد 25".



جانب من الهاشتاج



تفاعل مع الهاشتاج

وقال مغرد ثان: "مبدئيًا كدة شابوه يوسف الشريف"، ومغرد ثالث: "جمهور يوسف الشريف بكرة: وسع البابا جيه"، ومغرد رابع: "انا متشوق جدا وعايز اتفرج على كوفيد 25 ليوسف الشريف"، ومغرد أخير: "لو زعلان وبائس افتكر إن مسلسل كوفيد ٢٥ حتنزل أول حلقة منه النهاردة وحتتفرج علي يوسف الشريف ودا كفاية ينسيك زعلك".



تعليقات الهاشتاج

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

مسلسل "كوفيد 25" يعرض في 15 حلقة، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.