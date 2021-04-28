شكرا لقرائتكم خبر عن "الاختيار 2" الحلقة 15.. زكريا يبحث عن مكان مخزن سلاح ومتفجرات التكفيريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، بإلقاء يوسف "أحمد مكي" القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة، فيما يحقق زكريا "كريم عبد العزيز" مع التكفيرى فارس الذى قبض عليه أمس، ويسأله عن المخزن الذى يصنعون فيه المتفجرات، ويصر فارس على عدم الحديث، وييأس زكريا بأن هذا الولد لن يتحدث والتحقيق معه لن يأتي بنتيجة.



إسلام جمال يضع زكريا، فارس في غرفة التحقيق بمفرده واقفاً بدون نوم طوال الوقت حتى يعترف، وبعد يوم من ذلك يطلب مقابلة زكريا الذى يدخله، ويخبره بكل ما يعرفه ويقرر توصيلهم إلى المخزن الذى يبحثون عنه، وبالفعل يبدأ في الكلام وبأنهم يغمون عينيه محاولة لتذكر كل الأموال وأى علامة من الممكن أن توصلهم إلى المكان، وعلى مدار يومين كاملين يبحثون عن المكان. والدة عاليا "أسماء أبو اليزيد" ترفض مقابلة يوسف مرة أخرى بعد فسخ خطوبته منها قبل العودة لها مرة أخرى، كما ترفض الرد على والده رفاعى "هادى الجيار" أيضاً، عم عادل يقترح أن ينتظروا حتى تهدأ والدة عاليا ويتم الحديث معها، إلا أن عاليا تخبرهم بأن والدتها تعتبرها ليس لها كرامة، ويذهب عم عادل "أحمد حلاوة" إلى والدة عاليا ويصفى الأمور بينهما وأنها في انتظار ذهابه إلى المنزل مرة أخرى.

كريم عبد العزيز وأحمد سعيد



كريم عبدالعزيز

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.