كارمن لبس تتلقى رسالة خاصة من النجمة أحلام!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تخوض الممثلة اللبنانية كارمن لبس السباق الرمضاني لهذا العام من خلال مسلسل “عشرين عشرين” الذي تعلب فيه دور “سمية” إلى جانب الممثلين نادين نجيم وقصي خولي.

وتلقت كارمن تهنئة خاصة من النجمة الإماراتية أحلام، على دورها في المسلسل، حيث نشرت أحلام تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” قالت من خلالها لكارمن: “رائعه استاذه عظيمه في التميل كارمن لبس ٢٠٢٠”.

كارمن لبس ردّت على تغريدة أحلام وشكرتها على معربةً عن سعادتها بمتابعة نجمة الخليج الأولى للمسلسل فقالت: “حبيبة قلبي أحلام شكرا كتير سعيدة بمتابعتك للعمل”.

يذكر أن مسلسل “عشرين عشرين” من كتابة نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صباح اخوان”، ويعرض على “أم بي سي” في رمضان، فيما تُعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة “شاهد VIP” قبل 24 ساعة من عرضها على “أم بي سي”.