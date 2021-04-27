الموسيقار المصري هاني شنودة: أنا مسيحي أحمل ثقافة إسلامية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الموسيقار المصري هاني شنودة، إنه نجح في المزج بين الدرامز والدوف مع الفنان المصري محمد منير، لافتا إلى أنه لحن له ألبومين.

وأوضح هاني شنودة خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم" المصرية، إنه يعتبر نفسه مسيحيا يحمل ثقافة إسلامية، مضيفا أنه يتعرض لسماع الأذان 5 مرات خلال اليوم ودرس بعض الآيات القرآنية في المدرسة منذ الطفولة، ولديه العديد من الأصدقاء المسلمين".



وتابع الموسيقار هاني شنودة: "لا يمكن لأحد العيش في مصر بدون ثقافة إسلامية، أما ما يحدث الآن من تفرقة وعنصرية أمر مرفوض تماما من قبل الجماعات المتطرفة، فلا يوجد أحد على وجه الأرض لا يؤمن بالله".



هاني شنودة، موسيقار وملحن وموزع موسيقي، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية (شمال)، وكون فرقة "المصريين" عام 1977، وبعد ذلك توالت أعماله مع الفرق الغنائية.



اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس (شقيقة الفنانة إسعاد يونس) ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته (علموني عنيكي).

كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بورسعيد للقاهرة، ووضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.



