شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب زاهى زركش الحلقة 15 .. الفخرانى يصفع رامز أمير ويطرده من القصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 15 صفع يحيي الفخراني - نجيب زاهي زركش - مسعد "رامز أمير"، وذلك بعدما وصف مسعد نجيب زركش أنه متصابي وقام باستدراج سحر صديقة مسعد للقصر.

وشهدت الحلقة قيام نجيب زركش باستضافة سحر صديقة مسعد للتعرف منها على ما يسعد مسعد وليطمئن على علاقته بنانسى ابنة شقيقة نجيب زركش وقام نجيب بطرد مسعد بعدما وصفه أنه عجوز متصابي، وأن نادم على وضع ثقته فيه، ليقوم زركش بطرده لكنه رفض الخروج إلا ومعه سحر صديقته ليصفعه نجيب زاهي زركش.



يحيى الفخرانى



يحيى الفخرانى ورامز امير

وكان شهد المسلسل إفصاح نانسى ابنة شقيقة نجيب زاهى زركش عن مشاعرها تجاه مسعد -رامز أمير- حيث قالت له إن علاقتهما علاقة تعلم ومعرفة فقط وليس حب وذلك بعدما فضحته صديقته سحر أمامها وقالت لها إنه كل يوم مع فتاة، وطالبته بأن يحبها بجد أو يبتعد عنها، وكانت أحداث المسلسل شهدت قيام أنوشكا برفض علاقة ابنها مؤنس - محمد إبراهيم يسرى، بصديقته ابنة عامل البوفيه في شركة أنوشكا، حيث ترفض زواج ابنها من طبقة مختلفة عن الطبقة التى تنتمى إليها.



رامز امير

مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً. مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.