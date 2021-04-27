شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور فى حيرة.. هل ستوافق منى زكي على الزواج من محمد فراج فى لعبة نيوتن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حبست النجمة منى زكي الأنفاس بأدائها التمثيلي في مشهد المحكمة بمسلسل لعبة نيوتن عندما بكت وتأثرت أمام القاضي وطلبت منها أن تمنحها حضانة طفلها "ابراهيم" خلال أحداث الحلقة الـ 15.



محمد فراج فى لعبة نيوتن

وأثار طلب مؤنس "محمد فراج" الزواج من هنا "منى زكي" تساؤلات جمهور السوشيال ميديا حول موقفها من طلب الزواج منه إذا ستوافق أم لا، خاصة أنها لم تعط مؤنس إجابة صريحة مما ازدادت حيرة متابعي لعبة نيوتن.



منى زكى فى لعبة نيوتن

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



منى زكى ومحمد فراج

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.