شكرا لقرائتكم خبر عن علي ربيع يتزوج من هاجر أحمد فى الحلقة الأخيرة من مسلسل "أحسن أب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل "أحسن أب" زواج الفنان على ربيع من الفنانة هاجر أحمد بعد فوزه بجائزة برنامج أحسن أب وقدرها 300 ألف دولار، واحتفلا بالزواج في وجود أصدقائه الذين شاركوه في المسابقة.



هاجر أحمد وعلى ربيع

وتناولت الحلقة فوز على ربيع في مسابقة أحسن أب بجائزة قدرها 300 ألف دولار، ولكن اعترف للجميع أنه لن يستحق هذه الجائزة لأنه ليس أبّا للطفل مدثر، واستعان به من أطفال الشوارع لكى يشاركه المسابقة.

وانتقل المشهد إلى الكوتش الذى يجسد شخصيته الفنان أحمد فتحى وألقت الشرطة القبض عليه، وإشراف على ربيع على أطفال الشوارع.



سامى مغاورى وخالد عليش



الفنان على ربيع وابنه



الفنان على ربيع

مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع يعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، وميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.