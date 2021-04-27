شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء فى صورة من كواليس تصوير "كوفيد 25" مع المخرج أحمد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتشوق الملايين من محبي أعمال النجم يوسف الشريف، إلى انطلاق أولى حلقات مسلسله "كوفيد 25" المقرر انطلاق أولى حلقاته غدا الأربعاء، الموافق النصف الثانى من شهر رمضان الجارى، حيث طرح برومو العمل، ويذاع المسلسل على قناتى الحياة وON.



انجى علاء على تويتر

وشاركت الكاتبة والسيناريست إنجى علاء، مؤلفة مسلسل "كوفيد 25"، صورة جديدة من كواليس تصوير المسلسل مع المخرج أحمد جلال، ونشرت "إنجي" الصورة على حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت قائلة: "مع المخرج أحمد جلال اللي بتشرف بالشغل معاه دايما.. وقبل العرض بيوم بتمنى أن ربنا يكتب لنا النجاح بعد التعب اللي تعبناه كلنا والمسلسل يعجبكم.. كوفيد 25".



انجى علاء والمخرج احمد جلال

وينتهى النجم يوسف الشريف من تصوير مسلسله "كوفيد 25" بعد أسبوع، المقرر انطلاق أولى حلقاته يوم غد الأربعاء الموافق النصف الثانى من شهر رمضان الجارى، حيث طرحت القناة برومو العمل، ويذاع العمل على قناتى الحياة وON.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

مسلسل "كوفيد 25" يعرض في 15 حلقة، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.