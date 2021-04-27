شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب 15.. ضرب نار على كمين علي الغريب والقبض على المهاجمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الحلقة 15 من نسل الأغراب أحداثها المثيرة، بعدما اقتحم مجهولون كمين شرطة بقيادة رئيس المباحث على الغريب، واستمر ضرب النار بين الطرفين حتى استطاع على الغريب الدوران من خلفهم وضربهم كلهم، وينتهى المشهد بمعرفة أنهم من طرف مصطفى زوج عزيزة "منة فضالى" بعدما ضربه أمام أهل منزله فأراد الانتقام منه.

وبمواجهتهم في قسم الشرطة اعترفوا بأنهم فعلوا ذلك بسبب مصطفى الغريب وتحريضهم على قتل على الغريب، وفاجأ على الغريب مصطفى في منزله ليقبض على كل المشتركين في عملية القتل الفاشلة.

يُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.