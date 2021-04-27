حسن صقر يضع اللمسات النهائية على "ريمونتادا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يعكف الإعلامي والمخرج حسن صقر على وضع اللمسات النهائية على برنامجه "ريمونتادا" الذي يبث قبل موعد المباراة بساعة.

ويستقبل خلاله توقعات الجمهور بالنتيجة ويتبادل الآراء معهم حول تكنيك اللعب، وذلك عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" وفي نهاية المباراة تمنح جوائز من البرنامج لمن يتوقع نتيجة المباريات.

كما يستعد "صقر" لطرح برنامج فني جديد عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة

من جهة أخرى، يبث الإعلامي حسن صقر برنامج "قدها" عبر إذاعة "مزاجي" خلال الأيام القليلة المقبلة وهو برنامج ترفيهي يحتوي على مجموعة من الأسئلة والألغاز التي يتفاعل معها الجمهور عبر الاتصالات الهاتفية، ويبث بشكل يومي.